110 automobilisten beboet voor negeren rood kruis tijdens chaotische ochtendspits

AMSTERDAM - De politie heeft dinsdag 110 boetes uitgedeeld aan automobilisten die een rood kruis negeerden rond Amsterdam.

Op de A4 en A8 gebeurden dinsdagochtend meerdere ongelukken, waardoor lange files ontstonden. Sommigen weggebruikers reden daarbij toch over een afgesloten rijbaan.



Lees ook: Chaos in de spits: files op A8, A9 en A10 na ongeluk in Coentunnel

Volgens de politie zullen de 110 overtreders per post een boete ontvangen. De boete voor het negeren van een rood kruis is 230 euro.