Zeer zeldzame vleermuis gespot op 's-Gravelandse buitenplaats

'S-GRAVELAND - Op de 's-Gravelandse buitenplaats Schaep en Burgh is een zeer zeldzame kleine dwergvleermuis gezien. Dat maakt Natuurmonumenten bekend.

Marten van Bracht van de vleermuiswerkgroep Noord-Holland vond het beestje. De kleine dwergvleermuis is bijna niet te onderscheiden van de gewone dwergvleermuis, die je overal in Nederland ziet. Dat kan alleen door hun geluid te vergelijken. Van Bracht heeft het geluid van het beestje opgenomen met een zogeheten 'batlogger', een opname-apparaat waarmee het ultrasone geluid van vleermuizen kan worden opgenomen. De waarneming is bevestigd door vleermuisexpert Carola van den Tempel van de Vleermuiswerkgroep Nederland.

Razend enthousiast

De kleine dwergvleermuis is in heel Nederland pas een paar keer gezien, in 2008 voor het eerst. Ecoloog Luc Hoogenstein van Natuurmonumenten is dan ook razend enthousiast. "Dit is echt een bijzondere waarneming. Dit bevestigt bovendien dat de 's-Gravelandse Buitenplaatsen van grote waarde zijn als leefgebied voor vleermuizen", vertelt hij.

Naast dus de kleine dwergvleermuis wonen er vele andere vleermuizen op de 's-Gravelandse buitenplaatsen: de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, gewone grootoorvleermuis, baardvleermuis, watervleermuis en de franjestaart.