Job Cohen gaat kar trekken bij coalitievorming Zaanstad

ZAANSTAD - Job Cohen zal als informateur verkennen hoe van de huidige minderheidscoalitie in Zaanstad weer een meerderheidscoalitie gemaakt kan worden. De PvdA-coryfee wordt daarin bijgestaan door Geerten Boogaard, die onder meer raadslid in Leiden was en voor het wetenschappelijk bureau van het CDA werkt.

Behalve als informateur zijn de heren ook formateur, wat betekent dat ze het voortouw nemen bij de formatie, de daadwerkelijke vorming van de coalitie.

De coalitie van Zaanstad verloor haar meerderheid toen twee VVD-raadsleden uit de partij werden gezet. In een uitgelekte brief hadden zij kritiek geuit op het reilen en zeilen binnen de partij. Ook betichtten de twee raadsleden wethouder Ram van 'gedragingen die niet in overeenstemming zijn met wat je van een bestuurder zou mogen verwachten', waarmee ze verwezen naar autoritten onder invloed. Vanwege de onrust stelden wethouders Ram en Krieger hun zetels ter beschikking, waarna de partij als geheel uit de coalitie stapte.

Denk buitenspel

Vanaf morgen gaan Cohen en Boogaard in gesprek met PvdA, Rosa, D66, CDA, Christenunie, GroenLinks, SP en VVD. Denk heeft zichzelf buitenspel gezet, want die partij heeft aangekondigd niet aan de onderhandelingen te willen deelnemen.



"We zijn blij dat we twee personen met zoveel kennis, kunde en ervaring bereid hebben gevonden om de formatie in Zaanstad te gaan leiden", zegt René Tuijn namens de huidige vijf coalitiepartijen. "We kijken uit naar de samenwerking en hopen snel en zorgvuldig tot een stabiele coalitie te komen die Zaanstad de komende jaren weer vooruit kan helpen."