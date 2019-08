Hoornse (18) wint na spannende avond missverkiezing in Callantsoog

CALLANTSOOG - De 18-jarige Sophie van Dam uit Hoorn is afgelopen nacht - na een spannende avond - in druk en warm restaurant Brekers uitgeroepen tot Miss Callantsoog 2019. Naast de eretitel mag de verpleegkundestudente gratis een halfjaar rijden in een auto van een lokaal autobedrijf en een minuut winkelen in de supermarkt.

Ook de tweede prijs gaat naar een West-Friese dame, namelijk de 27-jarige Daphne Staal uit Zwaag. De stewardess krijgt een reischeque ter waarde van 500 euro. Op de derde plek staat de 18-jarige Tohar Wijnalda uit Julianadorp.

De missverkiezing werd dit jaar voor de 43ste keer gehouden. In zes voorronden was het kaf al van het koren gescheiden. De afgelopen twee weken werden de finalisten verkozen, waarna gisteravond de afsluiting was.

Onze mediapartner Noordkop Centraal deed gisteravond verslag van de finale: