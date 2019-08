Vertraging besluit Enkhuizerzand: "Nu het moment voor een goed gesprek"

ENKHUIZEN - Nu de besluitvorming over het bestemmingsplan van recreatiepark Enkhuizerzand met een maand is uitgesteld, hoopt Erfgoedvereniging Heemschut dat de gemeente Enkhuizen het moment pakt om een 'constructieve dialoog' aan te gaan met actievoerende partijen.

Heemschut is blij dat de besluiten voor de plannen van het recreatiepark nog een maand zijn uitgesteld. De gemeente Enkhuizen wil meer tijd nemen om de 72 bezwaren door te nemen. "Dit betekent dat ze de gemeente het plan serieus neemt en de tijd neemt voor een goede beantwoording op al die bezwaren", aldus Christian Pfeiffer van Erfgoedvereniging Heemschut uit Amsterdam.

Erfgoedvereniging Heemschut

Erfgoedvereniging Heemschut uit Amsterdam is een particuliere vereniging die zich sinds 1911 inzet voor de bescherming van cultuurmonumenten. Heemschut uit zich al langere tijd kritisch ten opzichte van de plannen voor Enkhuizerzand.

Dit is het moment

"Maar gebruik die vrijgekomen tijd voor een goed gesprek", zegt Pfeiffer. "Dit is de kans om de actievoerende groepen bij elkaar te brengen en over het plan te praten. Zo kunnen we samen tot een oplossing komen die van door veel kanten gesteund kan worden."

De huidige plannen hebben namelijk veel tegenstanders. Heemschut noemde de nieuwe plannen al eerder 'het Dubai in het IJsselmeer'. Het is niet bekend in hoeverre de gemeente gehoor gaat geven aan de oproep van de vereniging.