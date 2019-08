Buurtbewoners Zuidoostbeemster ergeren zich aan hardrijders: "Dit is toch absurd"

ZUIDOOSTBEEMSTER - Maximaal 30 kilometer per uur mag je er rijden. "Dat is weinig", vindt ook Alex Blaauboer, die woont aan de Zuiderweg in Zuidoostbeemster. Zelfs een elektrische fiets kan het makkelijk halen. Maar de meeste auto's rijden deze ochtend bijna het dubbele. Dik over de 50 kilometer. "En heel vaak geeft de snelheidsmeter langs de weg zelfs 70 aan. Dat is toch absurd", zegt Alex.

Hij werkt aan huis dus hij ziet heel wat verkeer langskomen. Het idiote is dat het hele zware vrachtverkeer dat van en naar de Beemster moet, zich volgens Alex en zijn buurvrouw keurig aan de maximale snelheid houdt. "Het zijn de personenwagens die zo scheuren", zegt de buurvrouw.

Grote ongelukken zijn er volgens hen nog niet geweest. "Wel zijn er spiegels van de geparkeerde auto's gereden", weet Alex. Maar gerust op de toekomst zijn ze helemaal niet. Het autoverkeer neemt alleen maar toe.

Zebrapad

Zelf denkt Alex aan twee zebrapaden bij de de bushaltes. Hij heeft onlangs een verzoek ingediend bij de gemeente Beemster. "Je moet wel naar de overkant van de weg. Voor school maar ook omdat alleen daar een fiets- en voetpad is."