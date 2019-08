West-Friese tent belooft festivalhit van 2020 te worden

ZWAAG - Met een wat futuristisch ogende tent waar makkelijk acht personen in passen, lijkt de ontworpen tent van architect Jasper Manders de festival hit voor volgend jaar te worden. Hij won de ArchiTent-wedstrijd in opdracht van Lowlands.

De tent heet de 'Inside out There' en is de winnaar van de ArchiTent-wedstrijd van het Lowlands-festival en Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA).

De tent is een nieuw concept en ziet er bijzonder uit. Karsten Tenten uit Zwaag maakte de tent naar aanleiding van Jasper zijn ontwerp. Deze is onder andere verkozen als winnaar vanwege veel luchtcirculatie, waardoor het binnen lekker koel blijft. Maar het meest bijzondere is misschien wel de cirkelopstelling van verschillende tweepersoonstenten.

Maar liefst 55 architecten deden mee aan de ArchiTent wedstrijd en drie finalisten mochten door. Jasper Manders won en tijdens het Lowlands-festival mochten acht vrienden in zijn tent slapen.

Veel animo

Ondanks dat het festivalseizoen al bijna voorbij is, gooit de tent al hoge ogen voor het seizoen van volgend jaar. "De telefoon staat hier roodgloeiend. We worden door veel festivals gebeld die interesse hebben", vertelt communicatiemedewerker Jonica Hoff van Karsten. "Festivals willen de tent voor volgend jaar kopen en dan verhuren aan festivalgasten."



Zo weer schoon

Op de vraag of de tent het aankan om steeds opnieuw verhuurd te worden, heerst geen twijfel. "De tent houdt ongedierte buiten en alles wat er in de tent gebeurt, kan er ook zo weer uit. Er zitten nieuwe zeilen in dus die zijn zo weer schoon", grapt Hoff.