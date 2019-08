Scooterrijder gewond bij botsing in Amsterdam-Noord

AMSTERDAM - Een scooterrijder is vanmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto in Amsterdam-Noord. Naar verluidt heeft het slachtoffer een hoofdwond opgelopen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis.

De scooter en de auto reden parallel aan elkaar over de Nieuwe Purmerweg richting het Purmerplein toen het ter hoogte van het Hoogt misging. De auto en de scooter raakten elkaar, waarna de scooterrijder onderuitging en met een flinke klap op het asfalt terechtkwam.



Om hulpdiensten de ruimte te geven, werd de rijbaan afgesloten. Nadat het slachtoffer was gestabiliseerd, hebben ongevallenanalisten van de politie de toedracht van het ongeluk onderzocht. De scooter van het slachtoffer is meegenomen naar het bureau.

De automobiliste bleef ongedeerd, al is haar auto door het contact met de scooter licht beschadigd.