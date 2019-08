Amsterdamse ambulancechauffeurs moeten sommige boetes zelf gaan betalen

AMSTERDAM - Ambulancebestuurders in de regio Amsterdam, die boetes ontvangen voor acties die niet in het belang van patiënten zijn, moeten deze vanaf zondag zelf betalen. Dat bevestigt Ambulance Amsterdam (AA) vandaag.

Het bedrijf benadrukt dat patiënten door het nieuwe beleid geen extra gevaar lopen, omdat 'boetes in het belang van de patiënt nooit op bestuurders verhaald zullen worden.'

De nieuwe maatregel volgt volgens de Telegraaf op een toename van het aantal boetes voor ambulancebestuurders: afgelopen jaar zouden er daarvan 170 procent meer zijn uitgedeeld dan in 2017.

Wantrouwen

Een anonieme ambulancebestuurder spreekt tegen de Telegraaf zijn zorgen uit over het beleid: "het vertrouwen wordt niet bij ons gelaten." Ondanks dat de maatregel dus alleen geldt voor acties waarbij het belang van de patiënt niet gediend wordt, heeft de bron er moeite mee: "Je moet voortaan achteraf je gelijk bewijzen."

Ambulance Amsterdam stelt dat het nieuwe beleid 'in lijn is met de landelijke richtlijn van de branchevereniging AZN.' Volgens haar vormt het geen gevaar voor patiënten, omdat overtredingen in het belang van patiënten dus gewoon vergoed worden. Het bedrijf kan zien of de overtreding tijdens een spoedrit wordt gemaakt en 'boetes tijdens spoedritten worden standaard geseponeerd', meldt Inge Meijer van Ambulance Amsterdam aan AT5.

"Voor overtredingen die vanaf zondag door bestuurders zelf betaald moeten worden, kun je bijvoorbeeld denken aan overtredingen tijdens het rijden naar een scholingsdag of ritjes zonder patiënt naar de post. Wij zijn van mening dat al onze professionele medewerkers die in een bedrijfsvoertuig rijden zich onder normale omstandigheden aan de verkeersregels moeten houden. Elke boete bekijken we apart", aldus Meijer.