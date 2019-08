Speciale veiling voor in beslag genomen designerspullen van criminelen: "Vaak veel waard"

NOORD-HOLLAND - Louis Vuitton-tassen van drugsdealers, Chanel-schoenen van witwassers of Hermès-kleding van dieven: het Openbaar Ministerie gaat vanaf vandaag in Noord-Holland een veiling organiseren met in beslag genomen designerspullen. Het geld dat daarmee verdiend wordt gaat onder andere naar de schadeclaims van slachtoffers.

De items, die bij politie- en zoekacties in het hele land in beslag zijn genomen door de politie en de FIOD, zijn soms duizenden euro's waard. Op de veilingsite BVA Auctions wordt het scala aan kleding, tassen en schoenen getoond.

'Tas voor 10.000 euro'

Het idee van de designerveiling ontstond na een huiszoeking bij een crimineel. "Agenten namen daar een scooter in beslag, maar zagen een Hermès Birkin-tas over het hoofd", vertelt projectleider Daniëlle van Nes. "En dat terwijl die tas nog wel zo'n 10.000 euro kan opleveren, waar zo'n scooter misschien voor 2.000 euro weggaat. Toen dachten we: 'dit moeten we anders aanpakken'."

Om de minder modebewuste agent op weg te helpen bij het vinden van de juiste spullen, is zelfs een speciale factsheet ontworpen. "Daarop staat precies welke merken ze wel en niet in beslag moeten nemen", aldus Van Nes. "Taxateurs zullen vervolgens uitzoeken of de in beslag genomen items echt of nep zijn."

Geld voor slachtoffers en staatskas

De opbrengst van de geveilde spullen wordt nuttig gebruikt. Een gedeelte gaat naar de slachtoffers van de criminelen, die een schadeclaim hebben ingediend. Ook wordt het geld gebruikt om het 'voordeel' dat een verdachte heeft verdiend met de criminele activiteiten, aan te vullen in de staatskas.

De speciale designerveiling start als pilot in Noord-Holland. Als het een succes is, wordt het landelijk opgepakt.