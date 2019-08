Brexit-uitzwaaimoment wordt 'een grote operatie, negen weken lang': "Maar geen Project X"

WIJK AAN ZEE - De organisatie achter de Brexit-uitzwaaidag én de burgemeester van Beverwijk hebben er zin in. Op 31 oktober moet het gaan gebeuren op het strand van Wijk aan Zee: dan nemen naar verwachting duizenden Nederlanders afscheid van Groot-Brittannië, dat die dag uit de Europese Unie stapt. Vandaag gaf de gemeente groen licht.

Ron Toekook is dan ook blij met de uitkomst van het overleg met de gemeente en Wijk aan Zeeërs. "Het gesprek met de burgemeester ging goed, want we hadden ons huiswerk goed gedaan. We hebben laten ziet dat we het evenement goed gaan organiseren."

Europees feest

Enige haast is geboden, want als het aan de Britse premier Boris Johnson ligt, stapt zijn land over negen weken de Europese Unie. "Het wordt een grote operatie, negen weken lang", erkent Toekook tegenover NH Nieuws. "Het is de bedoeling dat er allemaal kleine podia komen waarop bandjes uit heel Europa spelen", blikt hij vooruit. "Want het is ook echt een Europees feest."

Ook lokale verenigingen en ondernemers krijgen de kans om zichzelf in de kijker te spelen, belooft de geestelijk vader van het uitzwaaimoment. "Om zichzelf te laten zien die dag." Hij spoort bedrijven aan om hun naam aan het evenement te verbinden. "Sponsoren mogen zich melden bij de organisatie."

Binnenkort wordt meer duidelijk over de kaartverkoop, die eerder door de gemeente werd aangekondigd. "We hebben vrij veel kaarten, maar hoeveel exact en hoeveel ze gaan kosten, is nog niet duidelijk", zegt Toekook.

Burgemeester Martijn Smit heeft er vertrouwen in. "Het is een professionele organisatie", zegt hij. "En creatief, dus Brexit aan Zee, daar kijken wij naar uit. In Wijk aan Zee houden we wel van een feestje." Of hij niet bezorgd is dat het dorp onder de voet wordt gelopen door de duizenden belangstellenden? "Het wordt geen Project X."