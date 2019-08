Alkmaarse grachten en kanaal knalgroen door blauwalg: "Ga niet zwemmen!"

ALKMAAR - De dikke groene laag die te zien is op de Alkmaarse grachten én het Noordhollandsch Kanaal is blauwalg. Er wordt afgeraden om in de wateren te zwemmen, dat geldt ook voor honden. "Je kan er ziek van worden."

Het komt vaak voor rond deze tijd van het jaar, aldus het Hoogheemraadschap. "Doordat er op dit moment veel voedingsstoffen in het water zitten en deze algen groeien door het warme weer. Dat is een natuurfenomeen waar wij weinig aan kunnen doen", aldus Jorrit Voet van de waterbeheerder.

Wat 'helpt' is regen, wind en lagere temperaturen. Voet: "Dan komt er meer zuurstof in het water en daar houden deze algen niet van. Zo verdwijnt de blauwalg op een natuurlijke manier. Het is dus wachten op een paar dagen slechter weer."

De groene laag ligt niet alleen op het water van de grachten, maar ook in het kanaal, zoals je hieronder ziet.

Alkmaarders kunnen erom lachen op sociale media: "We wilden toch meer groen in de stad?" Een ander vindt de kleur lijken op die van een bekende Alkmaarse straatartiest: "Het lijkt wel Bertje Doperwtje-day!"

Zwemmen?

Toch is het niet allemaal een lolletje. Het Hoogheemraadschap geeft een duidelijk advies: "We raden af om erin te zwemmen, ook voor honden. Blauwalg kan namelijk irritaties veroorzaken aan de ogen of huid. Andere klachten zijn hoofdpijn, maag- en darmklachten."

Zwemwater.nl

Zwemmen in het oppervlaktewater is altijd op eigen risico. Op officiële zwemwaterlocaties meet het Hoogheemraadschap in opdracht van Provincie Noord-Holland de waterkwaliteit. In de buurt van Alkmaar zijn dat bijvoorbeeld verschillende zwembaaien in het Geestmerambacht en Strand van Luna. Op zwemwater.nl kun je zien of het water daar veilig en schoon is om in te zwemmen..

Zolang je niet in aanraking komt met het water is er voor je eigen gezondheid niets aan de hand, verzekert Voet. "Varen kan dus wel gewoon, maar let zelf goed op dat je niet in aanraking komt met het water. De Lichtjesavond in Alkmaar aanstaande zaterdag heeft er dus geen last van."