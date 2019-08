Honderden huishoudens zonder stroom in en rond Purmerend

PURMEREND - In Purmerend en omgeving is een stroomstoring. 1133 aansluitingen zitten zonder stroom, meldt Liander. De problemen zijn naar verwachting rond 15.30 uur verholpen.

Onder de aanslutingen zitten onder meer woningen en winkels. "Het gaat om klein- en grootverbruikers." De eerste melding over een storing kreeg Liander rond 13.00 uur.

Over de oorzaak van de storing is nog niets bekend. "We zijn drukdoende om iedereen van elektriciteit te voorzien. Stroom kan van meerdere kanten komen. Daarna gaan we kijken wat er misging."