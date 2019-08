Havenwinkel Hoorn moet binnen paar dagen terug naar originele staat

HOORN - De havenwinkel aan de Mallegomsteeg in Hoorn is door de huurders omgebouwd tot een tandenbleekcentrum. Volgens de gemeente is dat tegen de regels en dus is gevraagd om het pand voor 30 augustus weer aan te passen naar de oorspronkelijke staat.

De havenwinkel in Hoorn wordt door de gemeente verhuurd voor één euro. Op het bestemmingsplan staat aangegeven dat de winkel enkel mag worden gebruikt voor de verkoop van levensmiddelen en watersportartikelen.

Geen havenwinkel maar tandenbleekcentrum

Nu blijkt dat het pand is omgebouwd tot een tandenbleekcentrum, genaamd Golden Smile. De gemeente heeft al op 10 mei van dit jaar bij de huurder aangegeven dat dit niet mag. Toch zou de huurder zijn doorgegaan en de winkel volledig hebben verbouwd.

Om die reden heeft de gemeente de huurder nu gevraagd het pand voor 30 augustus, aanstaande vrijdag, om te bouwen naar de oorspronkelijke staat.

'Dit komt als een verrassing'

NH Nieuws belde met de familie De Rooij, die het pand huurt. Voor de familie komt het nieuws dat de winkel moet worden omgebouwd als een volledige verrassing. De huurders willen verder geen reactie geven en verwijzen ons door naar hun advocaat.

Als de winkel vrijdag niet is omgebouwd, zal de gemeente juridische stappen ondernemen.