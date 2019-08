Tweede landelijke hittegolf dit jaar, komende dagen minder heet

NOORD-HOLLAND - Op het landelijke hoofdweerstation in De Bilt is het kwik vanmiddag gestegen naar 30 graden, waarmee er officieel sprake is van een hittegolf in Nederland. Het is de tweede dit jaar.

Er is sprake van een hittegolf als het minstens vijf dagen op rij 25 graden of meer wordt. Daarbij moet het drie keer tropisch warm worden met temperaturen van 30 graden of hoger. Voor een officiële hittegolf moeten deze temperaturen gemeten worden in De Bilt.

De eerste hittegolf was van 22 tot en met 27 juli. Het is zeldzaam dat het twee keer in een jaar tot een officiële hittegolf komt. Eerder lukte dit alleen in 1941, 2006 en 2018.

Morgen is het nog warm in de provincie, maar al stukken minder, met maxima tussen 26 en 28 graden. In de avond neemt de kans op onweersbuien toe. Donderdag en vrijdag wordt het 22 graden. Op zaterdag schijnt de zon geregeld en het wordt zo'n 25 graden. Daarna gaan de temperaturen flink omlaag.