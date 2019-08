Weesper agenten brengen verdwaalde verwarde vrouw thuis

WEESP - Agenten in Weesp hebben gisteren een verwarde vrouw thuisgebracht die niet meer wist waar ze woonde.

De vrouw had dan ook geen idee hoe ze weer thuis moest komen. Na een hoop zoekwerk konden de agenten het adres van de vrouw achterhalen, zo vertellen ze op Facebook.

Aan het zoeken

Toen ze de vrouw thuis brachten, kwamen ze net de dochter van de vrouw tegen. Die was haar ondertussen ook al aan het zoeken.

De Weesper agenten roepen op om bij verwarde of dementerende mensen hun naam, adres en de gegevens van een contactpersoon in de handtas of kleiding te doen. Dan kunnen deze mensen sneller geholpen worden als dat nodig is.