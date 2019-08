Weer hooibalen 's nachts in brand op Texel, gecontroleerd uitgebrand

TEXEL - In de Eendrachtpolder in De Cocksdorp stond gisteravond en vannacht een stapel hooibalen in brand. De brandweer heeft het vuur gecontroleerd laten uitbranden.

Het blussen duurde volgens de brandweer vrij lang vanwege zogeheten vliegvuur, door de lucht vliegende vonken. Na drie uur blussen gingen de brandweerlieden om 1.00 uur huiswaarts. Vanochtend laaide het vuur weer op.

Er was volgens de brandweer geen gevaar voor de omgeving.

Vorige maand werden op het eiland ook al 's nachts strobalen in brand gestoken. Het ging toen om vijf brandhaarden en de branden zorgden voor veel onrust en angst onder boeren op Texel. De politie nam de zaak hoog op.

