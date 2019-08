Magische zeevonk levert prachtige plaatjes op, maar waar kijken we eigenlijk naar?

NOORD-HOLLAND - Een mysterieuze gloed in het water met een blauwige kleur: zeevonk is prachtig om te zien, maar heel zeldzaam. Wie geluk heeft kan de komende tijd misschien een glimp opvangen, want de weersomstandigheden zijn goed. Waar moet je naartoe voor het bijzondere natuurverschijnsel en wat zie je nou precies? NH Nieuws zocht 't uit.

Zoals de naam al doet vermoeden komt zeevonk, een eencellig plantje, alleen voor in de zee. Goed nieuws voor Noord-Hollanders, want onze provincie heeft kustlijn genoeg. Volgens meldingsdienst Zeevonk Alert is er gisteravond dan ook zeevonk gespot in Bergen, Petten en Wijk aan Zee. Maar ook langs de kust bij Zandvoort en Texel is het natuurverschijnsel in het verleden meermaals gezien.

De aanwezigheid van zeevonk kan voor magische beelden zorgen. Wanneer de mini-waterplantjes in beweging komen, geven ze namelijk licht. Het oplichten is een chemische reactie, bedoeld om roofvijanden af te schrikken. Zeevonk ontstaat bij botsingen, dus als het water te kalm is moeten spotters zélf zorgen voor bewegingen, aldus Ecomare. Lopen door het ondiepe water kan dan al een spectaculair effect opleveren.

Lees ook: Ook zeevonk gezien op Texel

Bij warm weer, zoals de afgelopen dagen het geval was, komt zeevonk tot bloei en komen de eencelligen op meerdere plekken tevoorschijn. Op plekken waar veel zeevonk is, is het water overdag zalmroze van kleur. Wanneer je 's nachts naar die plek teruggaat en het licht van de maan de pret niet bederft, dan heb je kans het spektakel - dan blauw van kleur - zelf mee te maken.

Tekst gaat verder onder de foto



Kortom: ga naar het strand als het warm, rustig weer is én de nacht is begonnen. Loop dan door het water om de zeevonk 'te laten schrikken' en hopelijk word je vervolgens omringd door een blauwe gloed. Weet wel: zeevonk is ongrijpbaar. De omstandigheden moeten perfect zijn en bovendien is een gezonde dosis geluk wel nodig. Maar áls het dan lukt, is het een ervaring om nooit te vergeten.