Flinke ravage na kop-staartbotsing in Hilversum

HILVERSUM - Door een kop-staartbotsing zijn vanmorgen op de Diependaalselaan in Hilversum twee auto's zwaar beschadigd geraakt. De bestuurders kwamen met de schrik vrij.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de fiets- en voetgangersoversteekplaats aan de Van Ghentlaan. Dat het een harde klap was, is goed te zien aan de schade. Vooral aan de achterste auto is de schade enorm.

Flinke files

Na het ongeluk moest de weg lang worden afgesloten. Dat zorgde voor flinke files.

De twee auto's zijn weggesleept.