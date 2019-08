Losgebroken koe rent door Amstelveense polder over fietspad

AMSTELVEEN - Elke dag rijdt Dirk Jan Meinema door de polder van Amstelveen naar de Bijlmer, waar hij werkt. Maar vandaag werd dat ineens een heel bijzondere ervaring: er kwam een losgebroken koe een stukje met hem 'meerennen'.

Meinema fietse vanmorgen door de polder toen hij het dier ineens zag rennen. Een filmpje van de rennende koe is naar mediapartner RTV Amstelveen gestuurd.

"Het was natuurlijk een heel komisch gezicht, maar ik vind het ook wel een beetje zielig, want zo'n dier schiet in de stress. Maar je weet ook niet wat je moet doen", zegt hij.

De man is uiteindelijk doorgefietst, maar heeft via via begrepen dat de boer de koe is komen halen en dat ze weer in de wei is gezet.