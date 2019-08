De Peiling: Ruim 40 procent duurder uit met A-merken in je winkelwagentje

NOORD-HOLLAND - A-merken in de supermarkt zijn een stuk duurder geworden. Het prijsverschil met huismerken is nog groter dan een jaar geleden. Bukken loont; je dagelijkse boodschappen zijn 40 procent goedkoper als je voor huismerken kiest. Wat koop jij vooral in de supermarkt?



Consumentenbond

A-merken zijn het afgelopen jaar harder in prijs gestegen dan huismerken. Een liter halfvolle melk van Campina kost 21 procent meer dan vorig jaar. Voor Blue Band voor koken, bakken en braden moet je zelfs 48 procent meer neertellen. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Elk jaar vult de Consumentenbond een kar met 90 producten bij diverse supermarktketens van Picnic tot Dirk, van Aldi tot Albert Heijn. Een deel van die boodschappen zijn A-merken en bij een ander deel gaat het om huismerken.

Prijsstijging

Gemiddeld kost een kar vol A-merkproducten 177 euro, terwijl de huismerken gemiddeld 105 euro kosten. De prijsstijgingen van de A-merken zijn deels te wijten aan de verhoging van de btw begin dit jaar van 6 procent naar 9 procent. Maar de stijgingen zijn in veel gevallen veel hoger: 20 procent is geen uitzondering, meldt de Consumentenbond. Opmerkelijk is dat er nauwelijks huismerkproducten werden gevonden die zo sterk in prijs waren gestegen. Huismerken zijn wel minder vaak in de aanbieding dan A-merken.

Wat koop jij?

Heb jij een aantal producten die per se van het A-merk wilt hebben of koop je vooral huismerken? Waar zouden die huismerken eigenlijk gemaakt worden?





Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur.

Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. Online reageren doe je op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail dan naar depeiling@nhnieuws.nl.