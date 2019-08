Jongen (17) en twee mannen aangehouden voor Helderse steekpartij: vrouw nog in ziekenhuis

DEN HELDER - Na de steekpartij gistermiddag in de Spoorstraat in Den Helder zijn in totaal drie mannen aangehouden. De politie maakte eerder bekend dat er twee verdachten waren opgepakt. Het gaat om twee mannen uit Den Helder en een 17-jarige jongen van wie niet duidelijk is wat zijn woonplaats is.

De politie kreeg gistermiddag rond 17.10 uur een melding van een steekpartij. Daarbij raakten een 26-jarige man een 23-jarige vrouw uit Den Helder gewond. De vrouw ligt nog in het ziekenhuis, het mannelijke slachtoffer kon weer naar huis.

Na het incident zouden de verdachten richting het Julianaplein weggelopen zijn. Getuigen gaven aan dat de verdachten in een woning aan de Breewaterstraat zouden zitten. Een arrestatieteam heeft de mannen daar even later aangehouden en ze overgebracht naar het politiebureau.

Het gaat om twee mannen van 44 en 20 jaar oud en een jongen van 17. Wat het motief was van de steekpartij wordt nog onderzocht.