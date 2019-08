Gemeente steunt Brexit-uitzwaai evenement Wijk aan Zee: "Er komt kaartverkoop"

WIJK AAN ZEE - De gemeente Beverwijk staat achter het geplande Brexit-uitzwaaimoment op het strand van Wijk aan Zee. Het evenement staat gepland voor 31 oktober, de dag dat Groot-Brittannië waarschijnlijk uit de Europese Unie stapt. "We vinden het een creatief, ludiek en mooi idee en gaan helpen om de vergunning snel te verlenen."

Dit laat de gemeente weten aan NH Nieuws. Er moet dus wel nog een vergunning worden aangevraagd voor 'Brexit aan Zee', maar na overleg met de organisatie, vertegenwoordigers van de Wijk aan Zeëers en de gemeente ziet het er rooskleurig uit voor het massaal gedeelde idee.

Ron Toekook bedacht een week geleden om een Facebook-evenement aan te maken om afscheid te nemen als Groot Brittannië de Europese Unie verlaat. Daarover zei hij destijds tegen NH Nieuws: "Het is voor mij ook een gebaar richting vrienden die we daar hebben. Een soort 'tot ziens, we vergeten jullie niet'. Er zijn ook heel veel Britten die het er moeilijk mee hebben."

Beveiliging

Het lijkt er dus echt van te komen, al zijn er nog een paar dingen die geregeld moeten worden: "Er moet wel nog een goed beveiligingsplan worden aangeleverd bij de vergunningsaanvraag", aldus een woordvoerder van gemeente Beverwijk, waar Wijk aan Zee onderdeel van is. Ook wordt er goed gekeken naar het aantal parkeerplaatsen dat beschikbaar is langs de kust en in het dorp.

Inmiddels is namelijk bij het Facebookevenement te zien dat er op 31 oktober al meer dan 12.000 mensen 'gaan' en 71.000 mensen 'geïnteresseerd zijn' om naar het evenement bij de kustplaats te komen. Dit wordt daarom gereguleerd met een website en kaartverkoop. "Je kan je aanmelden via de website. Zo hebben we zicht op hoeveel mensen er daadwerkelijk komen."

De gemeente zegt het belangrijk te vinden dat dit 'ludieke en creatieve idee' ook zorgt voor verbinding in Wijk aan Zee. "Het evenement vindt plaats op een werkdag, dus we zijn benieuwd hoeveel mensen er komen, maar we gaan er een mooi feestje van maken", aldus de gemeente.