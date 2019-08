Zieke kauwen uit vogelopvang Haarlem weer gezond: "Ze gaan deze week los"

HAARLEM - De vier zieke kauwen die zo'n twee weken geleden naar het Vogelhospitaal in Haarlem werden gebracht, mogen binnenkort de opvang weer verlaten. Het gaat erg goed met de dieren. Ze werden verlamd, maar scherp van geest binnengebracht. Het was voor de opvang een mysterie wat ze hadden. Vermoedelijk is dat raadsel ook opgelost.

Volgens de Haarlemse opvang konden de dieren toen ze kort na elkaar werden binnengebracht niet bewegen, maar ze waren wel alert. Ze kwamen alle vier uit dezelfde omgeving.

Op het bericht van de opvang kwamen veel reacties. Een week geleden liet het Vogelhospitaal al weten dat er onderzoek werd gedaan naar de oorzaak van de verlamming bij de dieren. "Ondertussen gaat het met de dieren zelf beter. Ze staan al een beetje en beginnen wat eten te pikken", stond toen ook in een bericht op Facebook.

Inmiddels kunnen de dieren veel meer dan lopen en wat pikken, is te zien op onderstaande beelden:

Deze week mogen de dieren daarom weer de vrijheid opzoeken.

Waar de kauwen zo ziek van waren is niet met zekerheid te zeggen, maar onderzoekers hebben wel een vermoeden. De vogels zijn mogelijk vergiftigd met alfa-chloralose. Dat is een stof die vaak in ratten- en muizengif zit. Het spul is toegestaan.

Dode rat of muis

Mogelijk hebben de dieren met een dode rat of muis zitten spelen en hebben ze daardoor wat van het gif binnengekregen. "Bij een grote dosis verlaagt het de lichaamstemperatuur zodanig dat het dodelijk is."

Na vergiftiging is het spul niet meer aan te tonen. Maar de verschijnselen die de dieren vertoonden, lijken "verdomd veel" op de symptomen bij een vergiftiging door alfa-chloralose.