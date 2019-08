Muiders slapen door reanimatie-oproep heen, stadsgenoot overleden

MUIDEN - Een bewoner van Muiden is zondagnacht overleden na een hartstilstand. Voor de nachtelijke reanimatiepoging werden zeker 32 burgerhulpverleners opgeroepen. Er kwam niemand.

Dat er geen enkele burgerhulpverlener op kwam dagen na de noodoproep, komt naar verluidt doordat de meeste mobiele telefoons 's nachts op stil stonden en de bewoners lagen te slapen, zo vertellen ze op Facebook.

Je kan je aanmelden als burgerhulpverlener als je hebt leren reanimeren, bijvoorbeeld voor je werk. Zo kan je in actie komen als er iemand in de buurt een hartstilstand krijgt. Je wordt dan via de telefoon opgeroepen om in de buurt een Automatische Externe Defibrillator (AED) op te halen en naar het slachtoffer te gaan. Door een groot netwerk op te bouwen, wordt er naar gestreefd om binnen zes minuten iemand bij het slachtoffer te kunnen hebben die kan reanimeren. Dat vergroot de kans op een goede afloop.

Veel spijt

Muiders zijn zich rot geschrokken na het voorval. Een geregistreerde burgerhulpverlener laat zelfs weten dat het hem 'zeer spijt'.

De hulpdiensten waren wel snel op locatie, maar konden niets meer voor de Muider betekenen. Vanwege het medisch beroepsgeheim mogen ze verder niets over de kwestie zeggen. Daardoor valt ook niet te zeggen of de Muider het wel was gered als er wel snel een burgerhulpverlener paraat stond.

Zorg dat je oproepbaar bent

Betrokken Muiders doen burgerhulpverleners met een reanimatiediploma een klemmende oproep om hun telefoon 's nachts aan te laten staan en bovenal hun gegevens nog een keer te controleren om te voorkomen dat het volgende keer weer fout gaat. "Zorg dat je oproepbaar bent, het kan levens redden", zo klinkt het.

Nog nooit meegemaakt

Hartstichting en HartslagNu, dat burgerhulpverleners aanstuurt te gaan reanimeren en AED's in kaart brengt, schrikken ook van wat er gebeurd is en noemen het voorval een 'zeer uitzonderlijke situatie'. "We hebben een groot netwerk van burgerhulpverleners, allemaal om ervoor te zorgen dat er veel mensen opgeroepen kunnen worden als er wat gebeurt. Hoe meer mensen we oproepen, hoe groter de kans dat er iemand snel bij is. Dat er van de 32 opgeroepen mensen nu helemaal niemand komt, heb ik nog nooit meegemaakt", aldus een woordvoerder.

De kwestie is aanleiding om nog eens goed naar het systeem te kijken. "We nemen deze kwestie zeer serieus. We willen natuurlijk zoveel mogelijk mensenlevens redden. We houden ons continu bezig met alles dat we kunnen doen om ons systeem beter te maken en onze hulpverleners beter te kunnen bereiken."