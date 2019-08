Chaos in de spits: files op A7, A8 en A9 vanwege ongeluk in Coentunnel

AMSTERDAM - Er zijn meerdere files op de wegen richting Amsterdam door een ongeluk in de Coentunnel. De A8 is afgesloten, het verkeer op de A7 staat vast en op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen neemt de drukte ook toe. Weggebruikers moeten rekenen op een half uur tot een uur vertraging en de problemen duren tot zeker negen uur.

Het ongeluk gebeurde in de rechter tunnelbuis van de Coentunnel; die werd daarom eerder al afgesloten.



Update 08:33 - De Coentunnel inmiddels weer open. Er staan nog wel files.

Vanwege het ongeval is alleen nog de linker tunnelbuis in de richting van Amsterdam geopend; automobilisten die door de rechter buis zouden moeten, worden van de weg geleid.



Verkeer op de A8 vanuit Westzaan en op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad moet achteraan aansluiten. Daar loopt het dan ook al flink vast. Op de A8 was de file rond 07.30 uur al zo'n acht kilometer, met een vertraging van een half uur.

Ook op de A9 is het druk. Het loopt nu al vast bij Castricum. Het lijkt erop dat veel automobilisten een omrijroute kiezen; dus staat het nu ook gedeeltelijk vast op de N235 van Purmerend naar Amsterdam.



De motor die bij het ongeluk in de Coentunnel betrokken was, zat vast onder een ander voertuig. Over het letsel van de motorrijder is niks bekend.