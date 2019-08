Bewoner naar ziekenhuis na brand in huis Badhoevedorp

BADHOEVEDORP - Na een brand in een woning in Badhoevedorp vanmorgen is de bewoner van het huis naar het ziekenhuis gebracht. Hij had te veel rook ingeademd. Nog drie anderen zijn vanwege rookinhalatie door ambulancepersoneel nagekeken. Zij hoefden niet naar het ziekenhuis toe.

De brand brak uit in een huis aan de Sloterweg. Rond half zes kwam er een eerste melding over binnen bij de brandweer. Het vuur begon in de woonkamer, maar waardoor de brand uitbrak, is nog niet bekend.

Schade

Inmiddels is het vuur geblust. De woning is volgens een woordvoerder van de brandweer "zodanig beschadigd dat de bewoner voorlopig niet terug kan naar zijn huis".