'Nederlanders slikten in 2018 minder pillen dan verwacht'

NOORD-HOLLAND - Nederlanders slikten vorig jaar minder pillen dan verwacht. Het medicijngebruik bleef bijna gelijk. Op basis van vergrijzing en een toename van de bevolking werd 1,5 procent groei verwacht.

Dat blijkt uit jaarcijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK), waarover het AD schrijft. Het gebruik van geneesmiddelen nam in 2018 toe met slechts een half procent, terwijl de bevolking in die periode ook met een half procent is toegenomen.

Tussen 2003 en 2013 lag de groei van het medicijngebruik volgens de krant nog op 4 tot 8 procent en in de jaren erna tussen ruim 1 en 3 procent. De groei van een half procent is "zeker het laagste van dit decennium en waarschijnlijk van deze eeuw", zegt manager Jeroen Lukaart van de SFK.



De uitgaven aan medicijnen zijn met 1,1 procent gestegen. "Omdat de minister in zijn laatste begroting rekening hield met een stijging van 2,4 procent, heeft de overheid een meevaller", zegt Lukaart.

Kritisch kijken

Verschillende experts verklaren dat de afname vooral is toe te schrijven aan het feit dat veel mensen kritisch kijken of medicijnen wel écht nodig zijn. "Dat heet met een mooi woord deprescribing, ofwel het ontvoorschrijven’’, licht apotheker en onderzoeker Bart van den Bemt van de Sint Maartenkliniek toe.

Mensen stoppen vooral met slaaptabletten. "Van slaaptabletten weten we nu echt dat ze vaak onzinnig zijn", vervolgt Van den Bemt. "Slaaptabletten vergroten de kans op vallen en werken helemaal niet bij langdurig gebruik. Dan is het middel erger dan de kwaal. Hele volksstammen kregen die vroeger."