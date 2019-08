Standbeeld Johan Cruijff onthuld in Barcelona: "Hij is zeer belangrijk voor ons"

AMSTERDAM - Vlak naast Camp Nou, de voetbaltempel van FC Barcelona, is vanavond een standbeeld van de eeuwige nummer 14, Johan Cruijff, onthuld. Zoon Jordi Cruijff was daarbij aanwezig.

En bij deze onthulling alleen blijft het niet. Morgen wordt ook het gloednieuwe jeugdstadion, dat de naam van Cruijff draagt, geopend met een wedstrijd tussen Ajax O19 en het jeugdteam van Barcelona. Het stadion is in een paar maanden uit de grond gestampt.

Naast de jeugdploegen, zal het stadion ook de basis worden voor het vrouwenelftal en de B-ploeg van FC Barcelona.

Twee jaar geleden kondigde de club al aan dat er een indrukwekkend eerbetoon zou komen. De vernoeming van het stadion en de onthulling van het standbeeld moesten een erkenning worden van zijn grootsheid, zei de voorzitter destijds. "Voor wat hij de club bracht als speler en als coach."

Trots

Zoon Jordi Cruijff is trots, zo liet hij vanavond bij de onthulling weten. "Het standbeeld bevindt zich op een voor hem heel speciale plek. Hij heeft hier veel tijd doorgebracht als coach en als speler." Voorzitter Josep Maria Bartomeu: "Cruijff is een zeer belangrijk onderdeel van onze geschiedenis en hij zit in ons DNA."

De tekst onder het standbeeld 'Salid y disfrutad' verwijst naar de gouden jaren die hij in Barcelona beleefde. Als trainer hield hij geen lange preken, maar sprak hij zijn spelers met deze zin kort toe. Het betekent zoiets als: "Ga naar buiten en geniet van het moment."

Cruijff overleed op 24 maart 2016 aan de gevolgen van longkanker. Zijn dood leidde tot een grootse herdenking in het stadion Camp Nou. Een deel van het museum van FC Barcelona is aan hem gewijd.