Burgemeester Halsema trapt SAIL-jaar af: nog tweeduizend vrijwilligers gezocht

AMSTERDAM - Het is het grootste publieksevenement van Nederland, waarvoor tijdens de laatste editie liefst 2,3 miljoen bezoekers naar Amsterdam kwamen. Over iets minder dan een jaar begint de tiende editie van SAIL. "We willen de beleving van de bezoekers nóg mooier maken."

Vanavond trapt burgemeester Halsema het SAIL-jaar af. Wel moet er nog het een en ander worden geregeld. Er werd al een SAIL-academie opgericht om jonge mensen werkervaringsplekken te bieden. En de organisatie is ook nog op zoek naar tweeduizend vrijwilligers.

Verdieping

Als dat allemaal lukt, dan varen 12 augustus 2020 de eerste boten Amsterdam binnen. SAIL-directeur Reineke Boot kijkt ernaar uit, vertelt ze. "We hoeven niet te groeien in het aantal bezoekers. Met 2,3 miljoen bezoekers in 2015 was het omvangrijk genoeg. We zoeken daarom een verdiepingsslag."

De beleving voor bezoekers nog mooier maken, is het doel. Als thema is gekozen: 'SAIL verbindt de hele wereld'. Boot: "We brengen schepen en bemanningen van over de hele wereld naar Amsterdam. Het is een verhardende, polariserende wereld. We willen SAIL aangrijpen om mensen bij elkaar te brengen en respect voor elkaars culturen te laten zien."

Sluizen open

Boot kan nauwelijks wachten tot het moment dat de sluizen in IJmuiden opengaan en de boten naar Amsterdam varen, terwijl al die mensen langs de kade staan. "Dat wordt echt kippenvel."

Geniet hieronder nog even na van de laatste editie, in 2015.