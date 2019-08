Twee verdachten aangehouden voor steekpartij centrum Den Helder

DEN HELDER - De politie heeft vanavond twee verdachten aangehouden voor de steekpartij aan de Spoorstraat, in het centrum van Den Helder.

Wat zich exact heeft afgespeeld in de winkelstraat is nog niet duidelijk. Bij de steekpartij raakten een man en een vrouw dusdanig gewond dat zij allebei naar het ziekenhuis gebracht moesten worden. Een traumahelikopter landde in de buurt om medische assistentie te verlenen.

De twee verdachten zouden zijn aangehouden in een woning in de Breewaterstraat.