Meester Jan staat op z'n 75e nog voor de klas: "Ik vind het hartstikke leuk"

NIEUW-VENNEP - Met een landelijk tekort van zo'n 1.400 juffen en meesters zit menig basisschooldirecteur met de handen in het haar. Het schooljaar is inmiddels begonnen, maar nog niet iedere klas heeft een vaste leerkracht. Aan meester Jan (75) ligt het niet. Hoewel hij de pensioengerechtigde leeftijd inmiddels ruimschoots heeft bereikt, geeft hij nog les op de Antoniusschool in Nieuw-Vennep. "Het leukste is dat de kinderen zo eerlijk zijn."

Waarom de Nieuw-Venneper niet al lang met pensioen is? "Omdat ik het werk leuker vind dan met pensioen gaan. En het allerleukste: de kinderen zijn lekker spontaan, aardig, lief, leuk", zegt hij voor de camera van mediapartner NOS.

Meester Jan begint dit schooljaar met één dag lesgeven per week aan groep 5, maar als later dit jaar de juf van groep 8 met zwangerschapsverlof gaat, neemt hij haar klas over.

Grappig

"Hij is altijd grappig", zegt een leerling uit die klas. Als hij met pensioen wil houden de kinderen hem niet tegen, "maar veel kinderen vinden het heel leuk, en hij heeft er veel plezier in", zegt hij.

Directeur Esther van Dokkum is erg blij met Jan in haar team, maar waakt er ook voor dat hij niet overbelast raakt. "Hij is een heel goede meester, maar hij kan niet in alle klassen tegelijk staan. Dus op het moment dat er een juf of meester ziek wordt, hebben we een probleem."

Een leraar die na z'n pensioen doorwerkt, is voor de school in kwestie erg fijn. Maar meester Jan vindt niet dat alle leerkrachten zich nu verplicht moeten voelen langer door te gaan. "Ik schrijf geen wet voor, maar ik vind het zelf hartstikke leuk. Ik vind het ook terecht dat je op een gegeven moment zegt: voor mij een ander."