Waarschuwing voor schoonmaakmiddel in Texelse chips

DEN BURG - De bedrijven Texel Chips uit Den Burg en FZ Organic Food uit Wolvega waarschuwen voor handgebakken Texel Chips met zilte zeekruiden. Door een productiefout zijn de chips, die in verschillende landelijke supermarktketens worden verkocht, mogelijk besmet reinigingsmiddel.

Het gaat om zakken van 125 gram met productiedatum 24 juni 2019 en THT-datum 24 januari 2020. Wie een zak heeft gekocht, krijgt het dringende advies de inhoud niet op te eten. "Het eten van een product met reinigignsmiddel kan de gezondheid schaden", meldt de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit.

Om welk reinigingsmiddel het gaat, en hoe het in de zakken chips terecht is gekomen, is niet bekendgemaakt. Wie de zak terugbrengt naar de winkel, krijgt het aankoopbedrag terug.