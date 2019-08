Garagebox in Heemskerk volledig leeggeroofd: "Iemand moet het gezien hebben"

HEEMSKERK - De collectie licht- en geluidsapparatuur van Bart Minekus is vannacht volledig gestolen uit een garagebox in Heemskerk.

Bart Minekus stopt samen met zijn broer al twintig jaar zijn ziel en zaligheid in zijn grote passie: hij verzorgt het licht en geluid op verschillende evenementen. In die twintig jaar hadden de twee flink wat apparatuur bij elkaar gezocht, maar toen Bart vanmorgen de garagebox opende, bleek dat alles eruit gestolen was. Hij deed een emotionele oproep op Facebook: "Ik weet het even niet meer.."

Stickers

De lijst met apparatuur lijkt oneindig. Volgens Bart is alles voorzien van stickers waar 'Dynamic Pro' op staat, maar zelf denkt hij dat die er al zijn afgehaald. De politie kan weinig doen omdat het om een losstaande garage gaat, en dus niet aan een woning vastzit.

Zelf is Bart er van overtuigd dat iemand de daders gezien moet hebben. "Ze hebben er minstens drie uur gestaan met een hele grote bus. Iemand moet dat toch gezien hebben?"