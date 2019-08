Nieuwe school Santpoort-Noord geeft les in ateliers: "Inspirerender dan de schoolbanken"

SANTPOORT-NOORD - Na zes weken zomervakantie openden Noord-Hollandse basisscholen vandaag weer hun deuren. Voor basisschool de Schoolwerkplaats in Santpoort-Noord was dit de eerste keer. Gewapend met broodtrommeltjes meldden zich vanochtend tien leerlingen bij de nieuwe, bijzondere school.

Schoolleider Dave Hoekstra staat te popelen om aan het nieuwe schooljaar te kunnen beginnen. "Heel bijzonder dat mijn droom nu eindelijk werkelijkheid wordt. Veel basisscholen richten zich steeds meer op het individu van een leerling. Op deze school doen we dat dus vanaf het begin. Vandaag is de start voor hen en voor ons."

Hoekstra legt uit dat er op zijn school geen agenda wordt opgesteld met activiteiten die gedurende de week dienen te worden afgevinkt. "We willen het [lesprogramma, red] meer integreren, dus ook met de kinderen naar buiten."

Ateliers

Als het slecht weer is, krijgen de kinderen geen les in klaslokalen, maar in ateliers. "We hebben bijvoorbeeld een natuuratelier en een ruimte voor geschiedenis en voor taal. Iets meer inspirerende plekken dan alleen de schoolbanken."

Eén van de oprichters van de bijzondere school is Manon van der Linde. Toen ze een jaar of vijf jaar geleden met andere moeders over hun kinderen stond te praten, realiseerde ze dat het anders kon. "Ik had het gevoel dat mijn dochter alles door een figuurlijk vierkant houten blokje moest duwen, maar dat niet kon. Zij was een rondje! Het 'normale' onderwijs pastte niet voor haar. Opeens dachten we: waarom doen we het niet gewoon?"

De school heeft dus tien leerlingen, maar volgens Hoekstra is dat pas het begin. "We horen al van meer kanten dat mensen interesse hebben in onze school, en zij zijn welkom om te kijken hoe we het hier aanpakken." Binnen vijf jaar moet de basisschool 250 leerlingen hebben, zo luidt de eis die de gemeente heeft gesteld. Op dat moment heeft de school formeel bestaansrecht, kunnen ze school openhouden en het onderwijs voortzetten.