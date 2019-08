Russische maatschappij Ural Airlines begint lijndienst naar Schiphol

SCHIPHOL - De Russische luchtvaartmaatschappij Ural Airlines krijgt start- en landingsrechten op Schiphol. Vanaf eind oktober start de maatschappij met twee wekelijkse retourvluchten vanaf de Moskouse luchthaven Zhukovsky. Het nieuws is opvallend, want op Schiphol is er nauwelijks ruimte voor nieuwkomers vanwege de groeistop tot eind 2020.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Mediapartner Luchtvaartnieuws.nl weet te melden dat Ural Airlines is begonnen met de verkoop van tickets tussen Moskou en Amsterdam. De vluchten vinden plaats op woensdag en zaterdag en worden uitgevoerd met een Airbus A321, voorzien van 220 stoelen. Een enkele reis is te boeken vanaf 139 euro.

Op de route gaat Ural Airlines de concurrentie aan met KLM en Aeroflot. Beide maatschappijen vliegen drie keer per dag tussen de grootste luchthaven van Moskou, Sheremetyevo, en Amsterdam. Moskou heeft in totaal vier luchthavens. Tussen Sheremetyevo en Zhukovsky zit ongeveer 75 kilometer.

Overvol Schiphol

Het is niet bekend hoe Ural Airlines haar start- en landingsrechten op het overvolle Schiphol heeft weten te bemachtigen. Volgens Luchtvaartnieuws is het mogelijk dat Ural die rechten van een andere maatschappij heeft kunnen overnemen. Onlangs kreeg ook United Airlines een extra vlucht tussen Newark (Bij New York) en Schiphol. Ook van hen is niet bekend waar die landingsrechten vandaan komen.

Noodlanding

Onlangs kwam Ural Airlines ook al in het nieuws toen een Airbus A321 van de maatschappij op 15 augustus een noodlanding in een maisveld vlakbij de luchthaven moest maken. Kort na de start vlogen er vogels in beide motoren waardoor de piloten de Airbus noodgewongen een geschikt veld moesten zoeken. De piloten slaagden erin het toestel veilig in het maisveld te landen. Alle 233 inzittenden overleefden de noodlanding. Beide piloten worden beschouwd als helden.