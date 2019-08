Twee gewonden bij steekpartij Den Helder: daders nog op de vlucht

DEN HELDER - Bij een steekpartij in het centrum van Den Helder zijn vanmiddag twee gewonden gevallen. Van de dader ontbreekt nog ieder spoor.

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Wel kan een woordvoerder van de politie bevestigen dat er twee gewonden zijn.

De politie bevestigt aan NH Nieuws dat ze op zoek zijn naar meerdere daders. Wat er precies aan de hand is, is vooralsnog onduidelijk. Eerder werd al een signalement van één van de daders verspreid via Burgernet: de politie zou op zoek zijn naar een man met een Antilliaans uiterlijk die een wit maar bebloed shirt draagt.

Later meer...