Besluit over bestemmingsplan Enkhuizerzand met een maand uitgesteld

ENKHUIZEN - De gemeente Enkhuizen gaat het besluit over het bestemmingsplan van recreatiepark Enkhuizerzand met een maand uitstellen. Tijdens de raadsvergadering van 24 september zou hier een klap op worden gegeven, maar de burgemeesters en wethouders geven aan meer tijd nodig te hebben om de 72 bezwaren te verwerken.

De burgemeesters en wethouders informeren de raad van Enkhuizen per brief dat zij, zoals bekend, van plan waren om deze op 10 september tijdens de commissievergadering te informeren over de inhoudelijke bezwaren. Daarna zou tijdens de raadsvergadering op 24 september een beslissing worden genomen over het bestemmingsplan.

Nu blijkt dat er meer tijd nodig is om alle 72 zienswijzen door te spitten. "De zorgvuldige voorbereiding vraagt meer tijd dan we eerder dachten nodig te hebben", aldus B en W. Ook gooide de zomervakantie roet in het eten. "Veel collega's om mee te overleggen waren op vakantie en daardoor niet beschikbaar." Om die reden schuif het onderwerp een maand op, naar de raadsvergadering van oktober.

Hierdoor moeten betrokken partijen en tegenstanders nog langer wachten op het vonnis van het recreatiegebied. NH Nieuws vroeg de gemeente Enkhuizen of ze deze uitstel op de voorhand hadden kunnen voorzien, met name omdat de vakantieperiode altijd vaststaat. Hier hebben we nog geen geen reactie op ontvangen.

'Dit was te verwachten'

De exploitant van het gebied, Droomparken, maakt zich geen zorgen en verbaast zich niet over de gang van zaken. "Het komt vaker voor dat dit soort projecten wat langer duren. De 72 zienswijzen zijn er gewoon heel veel. Zoiets moet grondig en zorgvuldig worden verwerkt", aldus woordvoerder Ron Moerenhout. "Toch zijn we alvast voorbereidingen aan het doen, zodat de camping op 1 april open kan. Voor zover het kan, doen wij alvast voorbereidingen. Dan kunnen we bij groen licht gelijk door."