Weer brandje in bungalowpark Dirkshorn: geen reden voor extra maatregelen

DIRKSHORN - In het al jaren door incidenten geteisterde bungalowpark De Horn in Dirkshorn is vanochtend weer brand geweest. Dit keer ging het om een washok. Een spandoek dat tegenover het hok hing, is vermoedelijk gebruikt om de ruimte mee in brand te steken. Twee maanden geleden werd in hetzelfde gebouw ook al brand gesticht.

De brandweer wist dit brandje snel te blussen. Daarvoor moest wel een deel van het gebouw worden weggezaagd, schrijft ze op Facebook. Niet alleen om te blussen, maar 'ook om het smeulen tegen te gaan'.

De recente branden zijn voor de gemeente geen aanleiding om extra maatregelen te nemen. "Park de Horn heeft onze uitdrukkelijke aandacht", aldus gemeentewoordvoerder Ans Heijne. "Om de recreatieparken in de gemeente op te knappen, zijn extra toezichthouders actief. Alle parken zijn op brandveiligheid gecontroleerd en de toezichthouders weten van deze brand. Maar je moet als gemeente ook zo realistisch zijn dat je brandstichting (waarvan hier sprake lijkt, red) op De Horn of op een ander recreatiepark in Schagen we daarmee echter niet kunnen voorkomen."

Al jaren is het onrustig op bungalowpark De Horn. Tussen 2014 en 2017 kwamen 211 meldingen binnen bij de politie.

Vorig jaar gaf de gemeente aan 'slechts incidenteel' te kunnen controleren op het park. "Er is bij ons simpelweg een gebrek aan voldoende opsporingsambtenaren", zei een gemeentewoordvoerder destijds. Een kwartiermaker was toen bezig met een plan van aanpak, aan de hand waarvan gemeente en politie vaker zouden gaan handhaven.

De Raad van State oordeelde in december dat de gemeente 'handhavend moest optreden' tegen permanente bewoners in het park. Een eerste stap was het bevriezen van het bestemmingsplan, schreef Noordhollands Dagblad eerder dit jaar, waardoor de gemeente meer grip kreeg op bouwplannen op het park. Volgens de gemeenteraad was het plan te ruim en moest ze met te veel ('bedrijfswoningen, schuren') akkoord gaan.