Vlootschouw 2019 in beeld: "Prachtige schepen, daar ben ik echt trots op"

DEN OEVER - Vanmiddag is de Wieringer vissersvloot uitgevaren voor de Vlootschouw, één van de hoogtepunten van de Flora- en Visserijdagen. Het hele weekend is het evenement in Den Oever goed bezocht. De schepen zaten vandaag al snel vol met bezoekers die gratis een rondje op het Wad gingen varen.

"We hebben nog nooit zo'n drukke zaterdag gehad", vertelt Arnoud Vooijs van de organisatie, "We zijn dik tevreden". De vrijwilligers steken al hun vrije uurtjes in de voorbereiding van het evenement. Aan boord, maar ook in de haven zelf konden bezoekers genieten van een versgebakken visje of garnalen.

Voor burgemeester Rian van Dam is het de eerste keer dat zij de Vlootschouw meemaakt. Zij is in februari dit jaar geïnstalleerd. Zij had de eer om de 60ste editie van de vlootschouw af te nemen:

Tekst gaat verder onder de video



Vanavond om 21.00 uur wordt er ter afsluiting van de Flora- en Visserijdagen een groot vuurwerk afgestoken in de haven van Den Oever.