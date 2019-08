Tot na de avondspits geen treinen tussen Naarden-Bussum en Hilversum door aanrijding

BUSSUM - Er rijden naar verwachting tot na de avondspits geen treinen tussen station Naarden-Bussum en Hilversum.

Dat komt door een aanrijding met een persoon op de spoorwegovergang aan de Gooibergstraat in Bussum. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend.

Het ongeluk gebeurde rond 14.45 uur. De NS meldt dat de verstoring van het treinverkeer tot ongeveer 18.00 uur duurt.

Omleiding

Reizigers tussen Amsterdam Centraal, Schiphol Airport en Amersfoort worden aangeraden te reizen via Utrecht Centraal. De extra reistijd kan oplopen tot een half uur. Op het traject Naarden-Bussum - Hilversum rijden ook stopbussen.