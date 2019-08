Den Helder is koelste plekje van Nederland: 'slechts' 25,5 graden

DEN HELDER - Kun je niet goed tegen de warmte? Ga dan naar Den Helder. De marinestad was vanmiddag om 14.30 uur met 'slechts' 25,5 graden het koelste plekje van Nederland. Het was daar nog een halve graad kouder dan op Vlieland en in Stavoren.

Lang hield het record niet: een halfuur later was Den Helder alweer voorbijgestreefd door Lauwersoog (op de grens van Friesland en Groningen), waar het 25,9 graden was. Toen was het in Den Helder net 0,2 graden warmer.

Het is sowieso aan de kust logischerwijs koeler dan verder in het binnenland. Zo was het in Vlissingen 26,2 graden, maar werd het in Twente 31,5 graden en liep de temperatuur in Arcen (Limburg) op tot liefst 31,9 graden.

Benieuwd naar de huidige temperaturen in het land? Bekijk dan onderstaand kaartje: