Café Montmartre in Amsterdam opnieuw in rouw gedompeld na overlijden eigenaar

AMSTERDAM - Het normaal uitbundige homocafé Montmartre in de Halvemaansteeg in Amsterdam is voor een tweede maal in twee jaar tijd in rouw gedompeld, na het overlijden van mede-eigenaar Demian Cortie. Twee jaar geleden overleed eigenaresse Diana Hanselaar.

Het café schrijft op Facebook dat Cortie in zijn slaap is overleden. De ondernemer was een bekend persoon in het Amsterdamse uitgaansleven. Bekende en minder bekende Amsterdammers zijn in shock door het plotselinge overlijden.

Reactie Gordon

"Een groot horecaondernemer, maar vooral levensgenieter. Wat hebben we gelachen en soms gehuild, lieve vriend wat een gemis en een verlies voor al je naasten maar vooral voor Amsterdam, ik zal je zeker nooit vergeten. Rust zacht!", schrijft zanger Gordon op Facebook.

"Rust zacht lieverd Demian Cortie. Sterkte voor familie en vrienden. Je was een super schat, zo knap en een mooie ziel. Vreselijk met je gelachen in de oude tijden. Kus op je voorhoofd voor altijd", schrijft Kelly van der Veer.

Laatste groet

Twee jaar geleden overleed eigenares Diana Hanselaar op 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Bekenden brachten haar toen een laatste groet in het café.