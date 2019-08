Zes extra rijtuigen in de 'hyperspits' van Haarlem naar Amsterdam

HAARLEM - Lekker languit zitten zal er volgens de Nederlandse Spoorwegen niet echt bij zijn, maar forenzen van Haarlem naar Amsterdam krijgen in de 'hyperspits' wel wat meer ruimte. De Spoorwegen zetten zes extra rijtuigen in tussen acht en negen uur.

Twee sprinters krijgen er vanaf maandag ieder één rijtuig bij en twee intercity's twee rijtuigen per stuk. "Dat zal wel iets verlichting geven", zegt woordvoerster Carola Belderbos, "Maar druk zal het zeker komende maand nog steeds zijn in de spits. Dat lossen we alleen op als reizigers andere keuzes maken en proberen op andere tijdstippen te reizen."

Ook de gemeente Haarlem roept treinreizigers op 'spitsspreiders' te worden om de spits zo veel mogelijk te mijden als dat kan. In totaal rijden op dit traject in de spits acht treinen tussen 7.30 uur en 9.00 uur.

Om reizigers op alternatieven te wijzen, geven de Spoorwegen maandag 2 september een ontbijt aan alle reizigers die extra vroeg komen: tussen 6.00 uur en 7.30 uur. Helaas voor hen is dit initiatief eenmalig.

Record

September is de drukste maand op het spoor. Weinig mensen hebben dan vakantie terwijl de scholen weer beginnen. In een maand tijd verwacht NS 36,7 miljoen reizigers in het land: een nieuw record.

