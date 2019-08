Vermiste Penny (23) werd teruggevonden in hotel in Zuid-Holland

VENHUIZEN - De 23-jarige Penny, die dit weekend vermist raakte vanaf een strandje aan het Markermeer in Venhuizen, werd gistermiddag teruggevonden in een hotel in Zuid-Holland. Dat laat de politie aan NH Nieuws weten.

De Alkmaarse is daar waarschijnlijk vrijwillig heengegaan, zegt de politie. Wat er precies gebeurd is, blijft een mysterie. Het onderzoek van de politie loopt nog.

Zaterdagavond sloegen de hulpdiensten groot alarm toen de vrouw plotseling verdween vanaf het strandje aan het Markermeer. Ze was daar met een vriendin, maar nadat ze elkaar even uit het oog verloren was de Alkmaarse volgens de vriendin opeens weg. Haar spullen - onder meer haar telefoon en auto - bleven achter.

'Ernstig zorgen'

Hierop sloeg de vriendin alarm, waarna de hulpdiensten een grote zoekactie startten op Markermeer die tot diep in de nacht duurde. Op zondag ging de zoekactie verder en werd er gezocht met speurhonden. De familie van de Alkmaarse en de politie zeiden zich "ernstig zorgen" te maken.

Later op de avond kwam het verlossende bericht dat De Jager in goede gezondheid bleek te zijn gevonden.

Of er alcohol of drugs in het spel waren, is volgens de politie "niet relevant".