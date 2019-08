Organisatie autoshow Purmerend onthutst door ongeluk: "Dit probeer je te voorkomen"

PURMEREND - De organisatie van de autoshow Carbeque is geschokt door het ongeluk dat gistermiddag plaatsvond net buiten het evenemententerrein. Drie mensen raakten gewond toen een auto op hen inreed. Volgens de politie verloor de bestuurder de macht over het stuur.

Maurice van mede-organisator StreetGasm is van slag: "We doen er juist alles aan om dit soort ongelukken te voorkomen." Zo lopen er volgens hem toezichthouders op het terrein, die deelnemers aanspreken en waarschuwen om zich aan de verkeersregels te houden.

Voor de organisaties StreetGasm en het lokale Custum Dreams is het wrang dat het ongeluk net buiten het evenemententerrein is gebeurd: in de Newtonstraat, om de hoek van de Weberstraat waar Custom Dreams zit. "De auto was wel onderdeel van de show, maar had het terrein inmiddels verlaten en was op weg naar huis. Het was al 17.00 uur, het eind van de dag. Verschrikkelijk dat dit is gebeurd, maar we kunnen mensen niet in de hand houden die onderweg zijn naar huis", zegt Maurice, die zijn achternaam liever niet noemt.

Controle

Op een filmpje dat een omstander van het ongeluk heeft gemaakt, is te zien dat de bestuurder van de betrokken auto extra gas lijkt te geven, waarna hij de controle over zijn voertuig verliest. De auto draait rechts om zijn as en glijdt de stoep op waar mensen staan te kijken.

Drie mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder is na verhoor door de politie naar huis gestuurd, na inlevering van zijn rijbewijs. Hij is verdachte in het onderzoek dat nu loopt.

StreetGasm is een professionele club die autoshows organiseert en een website exploiteert voor liefhebbers van snelle auto's. "Onze leden drukken we op het hart om geen gekke dingen te doen", aldus Maurice. "We hadden op het evenement veertien toezichthouders rondlopen die deelnemers nog even hebben uitgelegd wat we wel en wat we niet accepteren. Wie zich daar niet aan houdt, wordt geroyeerd en mag niet meer mee doen aan onze evenementen. Daarnaast was het parcours waar auto's rijden door kegels en linten afgescheiden van het publiek."

Wachten op onderzoek

Net als de politie weet Maurice niet precies wat er is gebeurd. "Of het bravoure is geweest, al dan niet in combinatie met een mechanisch mankement, moet politieonderzoek uitwijzen. Op het filmpje is te zien dat de auto rechtsvoor duikt alsof de rem blokkeert, heel raar. Of de bestuurder een beroerte had of iets anders medisch lijkt niet aan de orde, want hij stond na het ongeluk gewoon naast zijn auto. We wachten het af. Dit is in ieder geval verschrikkelijk, vooral voor de mensen die gewond zijn geraakt en die zo zijn geschrokken."