Ventilatoren en airco's mee op hete eerste schooldag

EEMNES - Met dertig graden op de thermometer wordt het vandaag een tropische eerste schooldag voor Noord-Hollandse basisscholieren. Om er voor de zorgen dat de kinderen een beetje koel blijven vandaag, namen ouders van de Eemnesser scholen Zuidwend en de Mariaschool veel ventilatoren en zelfs mobiele airco's mee naar school.

De twee scholen laten weten dat de meegenomen ventilatoren en mobiele airco's van harte welkom zijn. "Het wordt tropisch warm en dit helpt natuurlijk wel", vertelt Zuidwend-directeur Maria Rigter.

Geen tropenrooster

Hoewel het warm wordt, hanteren de scholen vandaag geen tropenrooster. "Dat hebben we vlak voor de zomervakantie toen het zo warm was wel gedaan. Voor vandaag hebben we er wel even over getwijfeld, maar toch besloten om het niet te doen. Kinderen, maar ook hun ouders, gaan er zo vanuit dat ze vandaag weer de hele dag naar school moeten dat het ook gewoon logisch is om de hele dag les te geven."

Maatregelen

Wel nemen de scholen maatregelen. "We doen het vandaag, morgen en woensdag gewoon wat rustiger aan. Er staat de hele dag een bekertje water op de tafels van de leerlingen en we zorgen dat ze zich niet al te veel hoeven in te spannen. En de gymlessen doen we niet buiten, maar in de gymzaal. Die is altijd lekker koel."