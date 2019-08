Politie: bestuurder verloor macht over het stuur bij autoshow in Purmerend

PURMEREND - De man die gisteren inreed op een groep mensen bij een autoshow in Purmerend, is de macht over het stuur verloren. Dat meldt de politie.

Bij het ongeluk raakten drie mannen van 28 jaar uit Hardenberg, 25 jaar uit Purmerend en 29 jaar uit Amsterdam gewond. Zij stonden te kijken bij de autoshow op de Newtonstraat. De mannen zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Lees ook: Auto rijdt in op mensen bij autoshow Purmerend: drie gewonden

De bestuurder is een 39-jarige man uit Badhoevedorp, meldt de politie vandaag. De verdachte is aangehouden en zijn rijbewijs is ingevorderd. Na verhoor is hij weer vrijgelaten, maar hij blijft nog wel verdachte.

Lees ook: VIDEO: Schokkende beelden van ongeluk bij autoshow Purmerend

De afdeling verkeersongevallenanalyse van de politie zal in een verder onderzoek kijken naar de precieze toedracht van het ongeluk.

Van het ongeluk doken gisteren al snel beelden op. In een kort filmpje is te zien hoe de auto met hoge snelheid aan komt rijden en om onbekende reden van de weg raakt. Hij komt tot stilstand tegen een betonnen paaltje en raakt daarbij enkele mensen die mogelijk langs de kant staan te kijken.

LET OP: Deze beelden kunnen als schokkend worden ervaren. Video is gemaakt door Tim Booden.