De Peiling: Stop vervuiling door statiegeld op sigarettenpeuken

NOORD-HOLLAND - Duitse milieu-activisten willen dat er 20 cent statiegeld komt op peuken, zodat die niet meer op straat of op het strand worden gegooid. Het werkt bij flesjes, dus waarom niet bij sigaretten? Sommige Nederlandse milieu-organisaties zien het plan wel zitten. Jij ook?

Kilo's peuken

Elk jaar belandt 10 miljoen kilo peuken op straat, blijkt uit cijfers van Milieu Centraal. Daarvan wordt 80 procent opgeruimd. 20 procent blijft dus rondslingeren. Het kan tussen de twee en de twaalf jaar duren tot zo'n peuk helemaal is vergaan.

Strand

Al die rondslingerende peuken zijn slecht voor de natuur. Vogels en vissen zien het aan voor eten. In de filters zit plastic en cellulosevezels en teer van de sigaret. Eén peuk kan volgens Stichting De Noordzee 8 liter water vervuilen. Bij Stichting de Noordzee zien ze de invoering van een statiegeldsysteem in Nederland wel zitten.

20 cent per peuk

In het Duitse statiegeldplan zou één peuk 20 eurocent statiegeld moeten opleveren. Een roker betaalt dan dus 4 euro meer voor een pakje van 20 sigaretten. De peuken zouden ingeleverd moeten kunnen worden op elke plek die sigaretten verkoopt.

Wat vind jij?

Vind jij het een goed idee; statiegeld op sigarettenpeuken? Even speuren op het strand en je hebt als kind zo een ijsje bij elkaar. Of gaat dit volgens jou niet werken? We horen het graag!

