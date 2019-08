LIVE: mooie kotters, stoere roeiers en overheerlijke vis op de Flora- en Visserijdagen

DEN OEVER - Sinds vrijdag staat Den Oever weer volop in het teken van de jaarlijkse Flora- en Visserijdagen. Het afgelopen weekend kon iedereen de vissers het hemd van het lijf vragen, een visje eten en gezellig door de haven wandelen, maar ook vandaag - op de laatste dag - is er nog genoeg te doen. En jij kan meekijken, want NH Nieuws is er vanaf 12.00 uur live bij!

Onze verslaggevers snuiven de sfeer op, proeven van de zilte snacks en checken de hoogtepunten. Zo kan je meekijken bij de prijsuitreiking van de roeiwedstrijden en wordt de nieuwste kotter van Den Oever geshowd.

De livestream duurt tot 12.40 uur en zal op televisie en in dit bericht te zien zijn. Ook op de Facebook-pagina van NH Events kan je meekijken:

Ook de rest van de dag is er nog genoeg te doen in Den Oever. Om 13.00 uur is de welbekende vlootschouw en vanavond om 21.00 uur barst er een vuurwerkshow los. Tussendoor is er kermis in het dorp en zijn er verschillende optredens.

Onze mediapartner Noordkop Nieuws deed vrijdag verslag van de opening van de visserijdagen: